FAHHHH 今日價格

FAHHHH (FAHHHH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.67%。目前 FAHHHH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FAHHHH。

FAHHHH 目前市值在 $ 81,811 排名第 #-，流通供應量為 977.05M FAHHHH。過去 24 小時內，FAHHHH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00126405，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FAHHHH 在過去一小時內波動了 +4.61%，過去7 天內波動了 -28.21%。過去一天，總交易量達到 --。

FAHHHH（FAHHHH）市場資訊

市值 $ 81.81K$ 81.81K $ 81.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 81.81K$ 81.81K $ 81.81K 流通量 977.05M 977.05M 977.05M 總供應量 999,386,348.497912 999,386,348.497912 999,386,348.497912

FAHHHH 的目前市值為 $ 81.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FAHHHH 的流通量為 977.05M，總供應量是 999386348.497912，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 81.81K。