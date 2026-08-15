Eyed Exchange 今日價格

Eyed Exchange (EYED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.49%。目前 EYED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EYED。

Eyed Exchange 目前市值在 $ 276,029 排名第 #-，流通供應量為 888.81M EYED。過去 24 小時內，EYED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00360947，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EYED 在過去一小時內波動了 -0.96%，過去7 天內波動了 -7.72%。過去一天，總交易量達到 $ 14.15K。

Eyed Exchange（EYED）市場資訊

市值 $ 276.03K$ 276.03K $ 276.03K 成交量（24H） $ 14.15K$ 14.15K $ 14.15K 完全稀釋市值 $ 307.09K$ 307.09K $ 307.09K 流通量 888.81M 888.81M 888.81M 總供應量 988,806,131.574015 988,806,131.574015 988,806,131.574015

Eyed Exchange 的目前市值為 $ 276.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.15K。EYED 的流通量為 888.81M，總供應量是 988806131.574015，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 307.09K。