Exxon Mobil xStock 今日價格

Exxon Mobil xStock (XOMX) 今日實時價格為 $ 162.95，過去 24 小時內變化了 2.65%。目前 XOMX 兌 USD 的匯率為 $ 162.95 每 XOMX。

Exxon Mobil xStock 目前市值在 $ 786,803 排名第 #-，流通供應量為 4.83K XOMX。過去 24 小時內，XOMX 的交易價格在 $ 158.66（低點）和 $ 163.33（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 306.42，而歷史最低價為 $ 111.1。

短期表現方面，XOMX 在過去一小時內波動了 +1.73%，過去7 天內波動了 +8.69%。過去一天，總交易量達到 $ 544.36。

Exxon Mobil xStock（XOMX）市場資訊

市值 $ 786.80K$ 786.80K $ 786.80K 成交量（24H） $ 544.36$ 544.36 $ 544.36 完全稀釋市值 $ 112.94M$ 112.94M $ 112.94M 流通量 4.83K 4.83K 4.83K 總供應量 693,106.3827504799 693,106.3827504799 693,106.3827504799

Exxon Mobil xStock 的目前市值為 $ 786.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 544.36。XOMX 的流通量為 4.83K，總供應量是 693106.3827504799，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112.94M。