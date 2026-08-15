Exotic Markets 今日價格

Exotic Markets (EXO) 今日實時價格為 $ 0.084739，過去 24 小時內變化了 0.62%。目前 EXO 兌 USD 的匯率為 $ 0.084739 每 EXO。

Exotic Markets 目前市值在 $ 77,112 排名第 #-，流通供應量為 709.98K EXO。過去 24 小時內，EXO 的交易價格在 $ 0.084377（低點）和 $ 0.08536（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 10.78，而歷史最低價為 $ 0.077024。

短期表現方面，EXO 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +0.02%。過去一天，總交易量達到 $ 24.63。

Exotic Markets（EXO）市場資訊

市值 $ 77.11K$ 77.11K $ 77.11K 成交量（24H） $ 24.63$ 24.63 $ 24.63 完全稀釋市值 $ 847.41K$ 847.41K $ 847.41K 流通量 709.98K 709.98K 709.98K 總供應量 9,999,977.061031 9,999,977.061031 9,999,977.061031

Exotic Markets 的目前市值為 $ 77.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.63。EXO 的流通量為 709.98K，總供應量是 9999977.061031，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 847.41K。