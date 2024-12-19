ExchangeCoin 圖標

ExchangeCoin 價格 (EXCC)

USD

ExchangeCoin (EXCC) 實時價格圖表

$0.02414757
$0.02414757$0.02414757
-1.50%(1D)

今天 ExchangeCoin (EXCC) 的價格

今天 ExchangeCoin (EXCC) 的實時價格爲 0.02414757 USD。目前其市值爲 $ 729.11K USD。EXCC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ExchangeCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 50.83K USD
- ExchangeCoin 當天價格變化爲 -1.58%
- 其循環供應量爲 30.19M USD

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ExchangeCoin (EXCC) 價格表現 USD

今天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00038858011961669
在過去30天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046525968
在過去60天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0146102529
在過去90天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008980828707529796

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00038858011961669-1.58%
30天$ +0.0046525968+19.27%
60天$ +0.0146102529+60.50%
90天$ +0.008980828707529796+59.21%

ExchangeCoin (EXCC) 價格分析

ExchangeCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02386541
$ 0.02386541$ 0.02386541

$ 0.02527512
$ 0.02527512$ 0.02527512

$ 0.259997
$ 0.259997$ 0.259997

+0.05%

-1.58%

-3.04%

ExchangeCoin (EXCC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 729.11K
$ 729.11K$ 729.11K

$ 50.83K
$ 50.83K$ 50.83K

30.19M
30.19M 30.19M

什麼是ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

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ExchangeCoin (EXCC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ExchangeCoin (EXCC) 的其他問題

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EXCC 兌換爲當地貨幣

1 EXCC 兌換 AUD
A$0.038636112
1 EXCC 兌換 GBP
0.0190765803
1 EXCC 兌換 EUR
0.0231816672
1 EXCC 兌換 USD
$0.02414757
1 EXCC 兌換 MYR
RM0.108664065
1 EXCC 兌換 TRY
0.8468552799
1 EXCC 兌換 JPY
¥3.7902025872
1 EXCC 兌換 RUB
2.4951684081
1 EXCC 兌換 INR
2.0554411584
1 EXCC 兌換 IDR
Rp395.8617399408
1 EXCC 兌換 PHP
1.4285702412
1 EXCC 兌換 EGP
￡E.1.2295942644
1 EXCC 兌換 BRL
R$0.152129691
1 EXCC 兌換 CAD
C$0.0345310251
1 EXCC 兌換 BDT
2.885634615
1 EXCC 兌換 NGN
37.554300864
1 EXCC 兌換 UAH
1.0134735129
1 EXCC 兌換 VES
Bs1.2073785
1 EXCC 兌換 PKR
Rs6.7188198768
1 EXCC 兌換 KZT
12.6226592661
1 EXCC 兌換 THB
฿0.833091165
1 EXCC 兌換 TWD
NT$0.7879352091
1 EXCC 兌換 CHF
Fr0.0214913373
1 EXCC 兌換 HKD
HK$0.1876266189
1 EXCC 兌換 MAD
.د.م0.2409927486