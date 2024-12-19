ExchangeCoin 價格 (EXCC)
今天 ExchangeCoin (EXCC) 的實時價格爲 0.02414757 USD。目前其市值爲 $ 729.11K USD。EXCC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ExchangeCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 50.83K USD
- ExchangeCoin 當天價格變化爲 -1.58%
- 其循環供應量爲 30.19M USD
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今天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00038858011961669。
在過去30天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046525968。
在過去60天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0146102529。
在過去90天內，ExchangeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008980828707529796。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00038858011961669
|-1.58%
|30天
|$ +0.0046525968
|+19.27%
|60天
|$ +0.0146102529
|+60.50%
|90天
|$ +0.008980828707529796
|+59.21%
ExchangeCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.05%
-1.58%
-3.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.
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|1 EXCC 兌換 AUD
A$0.038636112
|1 EXCC 兌換 GBP
￡0.0190765803
|1 EXCC 兌換 EUR
€0.0231816672
|1 EXCC 兌換 USD
$0.02414757
|1 EXCC 兌換 MYR
RM0.108664065
|1 EXCC 兌換 TRY
₺0.8468552799
|1 EXCC 兌換 JPY
¥3.7902025872
|1 EXCC 兌換 RUB
₽2.4951684081
|1 EXCC 兌換 INR
₹2.0554411584
|1 EXCC 兌換 IDR
Rp395.8617399408
|1 EXCC 兌換 PHP
₱1.4285702412
|1 EXCC 兌換 EGP
￡E.1.2295942644
|1 EXCC 兌換 BRL
R$0.152129691
|1 EXCC 兌換 CAD
C$0.0345310251
|1 EXCC 兌換 BDT
৳2.885634615
|1 EXCC 兌換 NGN
₦37.554300864
|1 EXCC 兌換 UAH
₴1.0134735129
|1 EXCC 兌換 VES
Bs1.2073785
|1 EXCC 兌換 PKR
Rs6.7188198768
|1 EXCC 兌換 KZT
₸12.6226592661
|1 EXCC 兌換 THB
฿0.833091165
|1 EXCC 兌換 TWD
NT$0.7879352091
|1 EXCC 兌換 CHF
Fr0.0214913373
|1 EXCC 兌換 HKD
HK$0.1876266189
|1 EXCC 兌換 MAD
.د.م0.2409927486