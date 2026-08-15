Exchange Request for Bitbon 今日價格

Exchange Request for Bitbon (ERBB) 今日實時價格為 $ 0.753034，過去 24 小時內變化了 1.53%。目前 ERBB 兌 USD 的匯率為 $ 0.753034 每 ERBB。

Exchange Request for Bitbon 目前市值在 $ 283,345 排名第 #-，流通供應量為 376.27K ERBB。過去 24 小時內，ERBB 的交易價格在 $ 0.748228（低點）和 $ 0.771198（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.068，而歷史最低價為 $ 0.692041。

短期表現方面，ERBB 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -10.45%。過去一天，總交易量達到 $ 1.53K。

Exchange Request for Bitbon（ERBB）市場資訊

市值 $ 283.35K$ 283.35K $ 283.35K 成交量（24H） $ 1.53K$ 1.53K $ 1.53K 完全稀釋市值 $ 283.35K$ 283.35K $ 283.35K 流通量 376.27K 376.27K 376.27K 總供應量 376,265.3774993155 376,265.3774993155 376,265.3774993155

Exchange Request for Bitbon 的目前市值為 $ 283.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.53K。ERBB 的流通量為 376.27K，總供應量是 376265.3774993155，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 283.35K。