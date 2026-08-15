EXCELLENCE 今日價格

EXCELLENCE (EOP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EOP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EOP。

EXCELLENCE 目前市值在 $ 772,977 排名第 #-，流通供應量為 1.00B EOP。過去 24 小時內，EOP 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00104167，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EOP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -9.77%。過去一天，總交易量達到 $ 24.70。

EXCELLENCE（EOP）市場資訊

市值 $ 772.98K$ 772.98K $ 772.98K 成交量（24H） $ 24.70$ 24.70 $ 24.70 完全稀釋市值 $ 772.98K$ 772.98K $ 772.98K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EXCELLENCE 的目前市值為 $ 772.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.70。EOP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 772.98K。