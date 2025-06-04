EvoSimGame 價格 (ESIM)
今天 EvoSimGame (ESIM) 的實時價格爲 0.081627 USD。目前其市值爲 $ 4.06M USD。ESIM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EvoSimGame 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EvoSimGame 當天價格變化爲 +0.03%
- 其循環供應量爲 50.00M USD
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今天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0235415614。
在過去60天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.03%
|30天
|$ +0.0235415614
|+28.84%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
EvoSimGame 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.75%
+0.03%
+7.05%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.
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|1 ESIM 兌換 VND
₫2,148.014505
|1 ESIM 兌換 AUD
A$0.12570558
|1 ESIM 兌換 GBP
￡0.05958771
|1 ESIM 兌換 EUR
€0.07101549
|1 ESIM 兌換 USD
$0.081627
|1 ESIM 兌換 MYR
RM0.34609848
|1 ESIM 兌換 TRY
₺3.19406451
|1 ESIM 兌換 JPY
¥11.74449276
|1 ESIM 兌換 RUB
₽6.44608419
|1 ESIM 兌換 INR
₹6.99625017
|1 ESIM 兌換 IDR
Rp1,338.14732688
|1 ESIM 兌換 KRW
₩112.43384607
|1 ESIM 兌換 PHP
₱4.5466239
|1 ESIM 兌換 EGP
￡E.4.05441309
|1 ESIM 兌換 BRL
R$0.45956001
|1 ESIM 兌換 CAD
C$0.11182899
|1 ESIM 兌換 BDT
৳9.97808448
|1 ESIM 兌換 NGN
₦129.15595329
|1 ESIM 兌換 UAH
₴3.39160185
|1 ESIM 兌換 VES
Bs7.836192
|1 ESIM 兌換 PKR
Rs22.96085883
|1 ESIM 兌換 KZT
₸41.81669583
|1 ESIM 兌換 THB
฿2.66348901
|1 ESIM 兌換 TWD
NT$2.44881
|1 ESIM 兌換 AED
د.إ0.29957109
|1 ESIM 兌換 CHF
Fr0.06693414
|1 ESIM 兌換 HKD
HK$0.63995568
|1 ESIM 兌換 MAD
.د.م0.75015213
|1 ESIM 兌換 MXN
$1.57213602