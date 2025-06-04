EvoSimGame 價格 (ESIM)

USD

EvoSimGame (ESIM) 實時價格圖表

$0.081659
$0.081659$0.081659
-0.10%(1D)

今天 EvoSimGame (ESIM) 的價格

今天 EvoSimGame (ESIM) 的實時價格爲 0.081627 USD。目前其市值爲 $ 4.06M USD。ESIM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EvoSimGame 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EvoSimGame 當天價格變化爲 +0.03%
- 其循環供應量爲 50.00M USD

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EvoSimGame (ESIM) 價格表現 USD

今天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0235415614
在過去60天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，EvoSimGame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.03%
30天$ +0.0235415614+28.84%
60天$ 0--
90天$ 0--

EvoSimGame (ESIM) 價格分析

EvoSimGame 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.080189
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$ 0.082824
$ 0.082824$ 0.082824

$ 0.091641
$ 0.091641$ 0.091641

+0.75%

+0.03%

+7.05%

EvoSimGame (ESIM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

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50.00M
50.00M 50.00M

什麼是EvoSimGame (ESIM)

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

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EvoSimGame (ESIM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 EvoSimGame (ESIM) 的其他問題

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ESIM 兌換爲當地貨幣

1 ESIM 兌換 VND
2,148.014505
1 ESIM 兌換 AUD
A$0.12570558
1 ESIM 兌換 GBP
0.05958771
1 ESIM 兌換 EUR
0.07101549
1 ESIM 兌換 USD
$0.081627
1 ESIM 兌換 MYR
RM0.34609848
1 ESIM 兌換 TRY
3.19406451
1 ESIM 兌換 JPY
¥11.74449276
1 ESIM 兌換 RUB
6.44608419
1 ESIM 兌換 INR
6.99625017
1 ESIM 兌換 IDR
Rp1,338.14732688
1 ESIM 兌換 KRW
112.43384607
1 ESIM 兌換 PHP
4.5466239
1 ESIM 兌換 EGP
￡E.4.05441309
1 ESIM 兌換 BRL
R$0.45956001
1 ESIM 兌換 CAD
C$0.11182899
1 ESIM 兌換 BDT
9.97808448
1 ESIM 兌換 NGN
129.15595329
1 ESIM 兌換 UAH
3.39160185
1 ESIM 兌換 VES
Bs7.836192
1 ESIM 兌換 PKR
Rs22.96085883
1 ESIM 兌換 KZT
41.81669583
1 ESIM 兌換 THB
฿2.66348901
1 ESIM 兌換 TWD
NT$2.44881
1 ESIM 兌換 AED
د.إ0.29957109
1 ESIM 兌換 CHF
Fr0.06693414
1 ESIM 兌換 HKD
HK$0.63995568
1 ESIM 兌換 MAD
.د.م0.75015213
1 ESIM 兌換 MXN
$1.57213602