EVIVO Token（EVIVO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

EVIVO Token（EVIVO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，EVIVO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。EVIVO 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，EVIVO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EVIVO Token（EVIVO）市場資訊

市值 $ 27.14K$ 27.14K $ 27.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.16K$ 36.16K $ 36.16K 流通量 750.39M 750.39M 750.39M 總供應量 999,624,018.027891 999,624,018.027891 999,624,018.027891

EVIVO Token 的目前市值為 $ 27.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EVIVO 的流通量為 750.39M，總供應量是 999624018.027891，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.16K。