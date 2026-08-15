evaUSDT 今日價格

evaUSDT (EVAUSDT) 今日實時價格為 $ 0.998254，過去 24 小時內變化了 0.10%。目前 EVAUSDT 兌 USD 的匯率為 $ 0.998254 每 EVAUSDT。

evaUSDT 目前市值在 $ 2,930,174 排名第 #-，流通供應量為 2.94M EVAUSDT。過去 24 小時內，EVAUSDT 的交易價格在 $ 0.998109（低點）和 $ 0.99828（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.014，而歷史最低價為 $ 0.984861。

短期表現方面，EVAUSDT 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 799.22。

evaUSDT（EVAUSDT）市場資訊

市值 $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M 成交量（24H） $ 799.22$ 799.22 $ 799.22 完全稀釋市值 $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M 流通量 2.94M 2.94M 2.94M 總供應量 2,935,226.01464 2,935,226.01464 2,935,226.01464

evaUSDT 的目前市值為 $ 2.93M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 799.22。EVAUSDT 的流通量為 2.94M，總供應量是 2935226.01464，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.93M。