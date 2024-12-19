EVA Intelligence 圖標

EVA Intelligence 價格 (EVAI)

USD

EVA Intelligence (EVAI) 實時價格圖表

$0.02532205
$0.02532205$0.02532205
-7.10%(1D)

今天 EVA Intelligence (EVAI) 的價格

今天 EVA Intelligence (EVAI) 的實時價格爲 0.02532205 USD。目前其市值爲 $ 425.40K USD。EVAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EVA Intelligence 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.58 USD
- EVA Intelligence 當天價格變化爲 -7.18%
- 其循環供應量爲 16.80M USD

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EVA Intelligence (EVAI) 價格表現 USD

今天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00195983096958724
在過去30天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0101864833
在過去60天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00195983096958724-7.18%
30天$ -0.0101864833-40.22%
60天$ 0--
90天$ 0--

EVA Intelligence (EVAI) 價格分析

EVA Intelligence 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02511824
$ 0.02511824$ 0.02511824

$ 0.02755764
$ 0.02755764$ 0.02755764

$ 0.662222
$ 0.662222$ 0.662222

-3.17%

-7.18%

-10.62%

EVA Intelligence (EVAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 425.40K
$ 425.40K$ 425.40K

$ 3.58
$ 3.58$ 3.58

16.80M
16.80M 16.80M

什麼是EVA Intelligence (EVAI)

Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.

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EVA Intelligence (EVAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 EVA Intelligence (EVAI) 的其他問題

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EVAI 兌換爲當地貨幣

1 EVAI 兌換 AUD
A$0.0402620595
1 EVAI 兌換 GBP
0.0200044195
1 EVAI 兌換 EUR
0.024309168
1 EVAI 兌換 USD
$0.02532205
1 EVAI 兌換 MYR
RM0.113949225
1 EVAI 兌換 TRY
0.888803955
1 EVAI 兌換 JPY
¥3.9869567725
1 EVAI 兌換 RUB
2.614248442
1 EVAI 兌換 INR
2.154906455
1 EVAI 兌換 IDR
Rp415.115507352
1 EVAI 兌換 PHP
1.4957734935
1 EVAI 兌換 EGP
￡E.1.2891455655
1 EVAI 兌換 BRL
R$0.155983828
1 EVAI 兌換 CAD
C$0.0362105315
1 EVAI 兌換 BDT
3.0262381955
1 EVAI 兌換 NGN
39.3198260195
1 EVAI 兌換 UAH
1.063019659
1 EVAI 兌換 VES
Bs1.2661025
1 EVAI 兌換 PKR
Rs7.0473797355
1 EVAI 兌換 KZT
13.2852135325
1 EVAI 兌換 THB
฿0.875636489
1 EVAI 兌換 TWD
NT$0.8267649325
1 EVAI 兌換 CHF
Fr0.0225366245
1 EVAI 兌換 HKD
HK$0.1967523285
1 EVAI 兌換 MAD
.د.م0.2539801615