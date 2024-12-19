EVA Intelligence 價格 (EVAI)
今天 EVA Intelligence (EVAI) 的實時價格爲 0.02532205 USD。目前其市值爲 $ 425.40K USD。EVAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EVA Intelligence 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.58 USD
- EVA Intelligence 當天價格變化爲 -7.18%
- 其循環供應量爲 16.80M USD
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今天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00195983096958724。
在過去30天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0101864833。
在過去60天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，EVA Intelligence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00195983096958724
|-7.18%
|30天
|$ -0.0101864833
|-40.22%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
EVA Intelligence 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-3.17%
-7.18%
-10.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.
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|1 EVAI 兌換 AUD
A$0.0402620595
|1 EVAI 兌換 GBP
￡0.0200044195
|1 EVAI 兌換 EUR
€0.024309168
|1 EVAI 兌換 USD
$0.02532205
|1 EVAI 兌換 MYR
RM0.113949225
|1 EVAI 兌換 TRY
₺0.888803955
|1 EVAI 兌換 JPY
¥3.9869567725
|1 EVAI 兌換 RUB
₽2.614248442
|1 EVAI 兌換 INR
₹2.154906455
|1 EVAI 兌換 IDR
Rp415.115507352
|1 EVAI 兌換 PHP
₱1.4957734935
|1 EVAI 兌換 EGP
￡E.1.2891455655
|1 EVAI 兌換 BRL
R$0.155983828
|1 EVAI 兌換 CAD
C$0.0362105315
|1 EVAI 兌換 BDT
৳3.0262381955
|1 EVAI 兌換 NGN
₦39.3198260195
|1 EVAI 兌換 UAH
₴1.063019659
|1 EVAI 兌換 VES
Bs1.2661025
|1 EVAI 兌換 PKR
Rs7.0473797355
|1 EVAI 兌換 KZT
₸13.2852135325
|1 EVAI 兌換 THB
฿0.875636489
|1 EVAI 兌換 TWD
NT$0.8267649325
|1 EVAI 兌換 CHF
Fr0.0225366245
|1 EVAI 兌換 HKD
HK$0.1967523285
|1 EVAI 兌換 MAD
.د.م0.2539801615