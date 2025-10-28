Eva AI Companion（EVA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000701 $ 0.00000701 $ 0.00000701 24H最低價 $ 0.00000728 $ 0.00000728 $ 0.00000728 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000701$ 0.00000701 $ 0.00000701 24H最高價 $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 歷史最高 $ 0.00022567$ 0.00022567 $ 0.00022567 最低價 $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +1.89% 漲跌幅（7D） +8.63% 漲跌幅（7D） +8.63%

Eva AI Companion（EVA）目前實時價格為 $0.00000722。過去 24 小時內，EVA 的交易價格在 $ 0.00000701 至 $ 0.00000728 之間波動，市場活躍度顯著。EVA 的歷史最高價為 $ 0.00022567，歷史最低價為 $ 0.0000063。

從短期表現來看，EVA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +1.89%，過去 7 天內累計變動為 +8.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Eva AI Companion（EVA）市場資訊

市值 $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K 流通量 999.51M 999.51M 999.51M 總供應量 999,514,526.731575 999,514,526.731575 999,514,526.731575

Eva AI Companion 的目前市值為 $ 7.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EVA 的流通量為 999.51M，總供應量是 999514526.731575，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.22K。