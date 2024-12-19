EURC 圖標

EURC 價格 (EURC)

USD

EURC (EURC) 實時價格圖表

$1.041
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-0.90%(1D)

今天 EURC (EURC) 的價格

今天 EURC (EURC) 的實時價格爲 1.041 USD。目前其市值爲 $ 89.47M USD。EURC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EURC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 58.29M USD
- EURC 當天價格變化爲 -0.96%
- 其循環供應量爲 85.98M USD

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EURC (EURC) 價格表現 USD

今天內，EURC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010088639220792
在過去30天內，EURC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0158050866
在過去60天內，EURC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0448218165
在過去90天內，EURC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.078244205671742

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.010088639220792-0.96%
30天$ -0.0158050866-1.51%
60天$ -0.0448218165-4.30%
90天$ -0.078244205671742-6.99%

EURC (EURC) 價格分析

EURC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.032
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$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.35
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+0.10%

-0.96%

-0.88%

EURC (EURC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 89.47M
$ 89.47M$ 89.47M

$ 58.29M
$ 58.29M$ 58.29M

85.98M
85.98M 85.98M

什麼是EURC (EURC)

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

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EURC (EURC) 資源

官網

大家還在問：關於 EURC (EURC) 的其他問題

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EURC 兌換爲當地貨幣

1 EURC 兌換 AUD
A$1.6656
1 EURC 兌換 GBP
0.82239
1 EURC 兌換 EUR
0.99936
1 EURC 兌換 USD
$1.041
1 EURC 兌換 MYR
RM4.6845
1 EURC 兌換 TRY
36.50787
1 EURC 兌換 JPY
¥163.39536
1 EURC 兌換 RUB
107.56653
1 EURC 兌換 INR
88.60992
1 EURC 兌換 IDR
Rp17,065.57104
1 EURC 兌換 PHP
61.47105
1 EURC 兌換 EGP
￡E.52.99731
1 EURC 兌換 BRL
R$6.5583
1 EURC 兌換 CAD
C$1.48863
1 EURC 兌換 BDT
124.3995
1 EURC 兌換 NGN
1,618.9632
1 EURC 兌換 UAH
43.69077
1 EURC 兌換 VES
Bs52.05
1 EURC 兌換 PKR
Rs289.64784
1 EURC 兌換 KZT
544.16193
1 EURC 兌換 THB
฿35.9145
1 EURC 兌換 TWD
NT$33.96783
1 EURC 兌換 CHF
Fr0.92649
1 EURC 兌換 HKD
HK$8.08857
1 EURC 兌換 MAD
.د.م10.38918