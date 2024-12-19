EUR CoinVertible 價格 (EURCV)

USD

EUR CoinVertible (EURCV) 實時價格圖表

$1.041
$1.041$1.041
-0.80%(1D)

今天 EUR CoinVertible (EURCV) 的價格

今天 EUR CoinVertible (EURCV) 的實時價格爲 1.041 USD。目前其市值爲 $ 41.28M USD。EURCV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EUR CoinVertible 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.82K USD
- EUR CoinVertible 當天價格變化爲 -0.84%
- 其循環供應量爲 39.66M USD

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EUR CoinVertible (EURCV) 價格表現 USD

今天內，EUR CoinVertible 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008818879047047
在過去30天內，EUR CoinVertible 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0154928907
在過去60天內，EUR CoinVertible 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0444722487
在過去90天內，EUR CoinVertible 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0745139245339143

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.008818879047047-0.84%
30天$ -0.0154928907-1.48%
60天$ -0.0444722487-4.27%
90天$ -0.0745139245339143-6.67%

EUR CoinVertible (EURCV) 價格分析

EUR CoinVertible 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.034
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$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 1.13
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+0.21%

-0.84%

-0.97%

EUR CoinVertible (EURCV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 41.28M
$ 41.28M$ 41.28M

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

39.66M
39.66M 39.66M

什麼是EUR CoinVertible (EURCV)

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EUR CoinVertible (EURCV) 資源

官網

大家還在問：關於 EUR CoinVertible (EURCV) 的其他問題

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EURCV 兌換爲當地貨幣

1 EURCV 兌換 AUD
A$1.6656
1 EURCV 兌換 GBP
0.82239
1 EURCV 兌換 EUR
0.99936
1 EURCV 兌換 USD
$1.041
1 EURCV 兌換 MYR
RM4.6845
1 EURCV 兌換 TRY
36.50787
1 EURCV 兌換 JPY
¥163.39536
1 EURCV 兌換 RUB
107.56653
1 EURCV 兌換 INR
88.60992
1 EURCV 兌換 IDR
Rp17,065.57104
1 EURCV 兌換 PHP
61.47105
1 EURCV 兌換 EGP
￡E.52.99731
1 EURCV 兌換 BRL
R$6.5583
1 EURCV 兌換 CAD
C$1.48863
1 EURCV 兌換 BDT
124.3995
1 EURCV 兌換 NGN
1,618.9632
1 EURCV 兌換 UAH
43.69077
1 EURCV 兌換 VES
Bs52.05
1 EURCV 兌換 PKR
Rs289.64784
1 EURCV 兌換 KZT
544.16193
1 EURCV 兌換 THB
฿35.9145
1 EURCV 兌換 TWD
NT$33.96783
1 EURCV 兌換 CHF
Fr0.92649
1 EURCV 兌換 HKD
HK$8.08857
1 EURCV 兌換 MAD
.د.م10.38918