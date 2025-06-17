Ethy AI 價格 (ETHY)
今天 Ethy AI (ETHY) 的實時價格爲 0.00049206 USD。目前其市值爲 $ 447.77K USD。ETHY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethy AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Ethy AI 當天價格變化爲 -16.62%
- 其循環供應量爲 910.00M USD
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今天內，Ethy AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Ethy AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Ethy AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Ethy AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-16.62%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Ethy AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-16.62%
+91.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.
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|1 ETHY 兌換 VND
₫12.9485589
|1 ETHY 兌換 AUD
A$0.0007528518
|1 ETHY 兌換 GBP
￡0.0003592038
|1 ETHY 兌換 EUR
€0.0004231716
|1 ETHY 兌換 USD
$0.00049206
|1 ETHY 兌換 MYR
RM0.0020863344
|1 ETHY 兌換 TRY
₺0.0193773228
|1 ETHY 兌換 JPY
¥0.0713191764
|1 ETHY 兌換 RUB
₽0.038725122
|1 ETHY 兌換 INR
₹0.0424795398
|1 ETHY 兌換 IDR
Rp8.0665560864
|1 ETHY 兌換 KRW
₩0.6740533116
|1 ETHY 兌換 PHP
₱0.027973611
|1 ETHY 兌換 EGP
￡E.0.0246571266
|1 ETHY 兌換 BRL
R$0.0026915682
|1 ETHY 兌換 CAD
C$0.000664281
|1 ETHY 兌換 BDT
৳0.0601494144
|1 ETHY 兌換 NGN
₦0.7605230154
|1 ETHY 兌換 UAH
₴0.0204352518
|1 ETHY 兌換 VES
Bs0.05019012
|1 ETHY 兌換 PKR
Rs0.139351392
|1 ETHY 兌換 KZT
₸0.252205353
|1 ETHY 兌換 THB
฿0.0160116324
|1 ETHY 兌換 TWD
NT$0.0145452936
|1 ETHY 兌換 AED
د.إ0.0018058602
|1 ETHY 兌換 CHF
Fr0.0003985686
|1 ETHY 兌換 HKD
HK$0.0038577504
|1 ETHY 兌換 MAD
.د.م0.004477746
|1 ETHY 兌換 MXN
$0.0093146958