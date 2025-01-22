Ethscriptions 圖標

Ethscriptions 價格 (ETHS)

USD

Ethscriptions (ETHS) 實時價格圖表

$0.252794
$0.252794$0.252794
+5.10%(1D)

今天 Ethscriptions (ETHS) 的價格

今天 Ethscriptions (ETHS) 的實時價格爲 0.252503 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ETHS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethscriptions 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 67.21K USD
- Ethscriptions 當天價格變化爲 +4.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 ETHS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ETHS 價格信息的首選平臺。

Ethscriptions (ETHS) 價格表現 USD

今天內，Ethscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0119382
在過去30天內，Ethscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1779569938
在過去60天內，Ethscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2115872371
在過去90天內，Ethscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8631477059531717

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0119382+4.96%
30天$ -0.1779569938-70.47%
60天$ -0.2115872371-83.79%
90天$ -0.8631477059531717-77.36%

Ethscriptions (ETHS) 價格分析

Ethscriptions 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.207876
$ 0.207876$ 0.207876

$ 0.252588
$ 0.252588$ 0.252588

$ 20.26
$ 20.26$ 20.26

+3.42%

+4.96%

-32.99%

Ethscriptions (ETHS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.21K
$ 67.21K$ 67.21K

0.00
0.00 0.00

什麼是Ethscriptions (ETHS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Ethscriptions (ETHS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ethscriptions (ETHS) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ETHS 兌換爲當地貨幣

1 ETHS 兌換 AUD
A$0.40147977
1 ETHS 兌換 GBP
0.20452743
1 ETHS 兌換 EUR
0.24240288
1 ETHS 兌換 USD
$0.252503
1 ETHS 兌換 MYR
RM1.12111332
1 ETHS 兌換 TRY
9.00173195
1 ETHS 兌換 JPY
¥39.390468
1 ETHS 兌換 RUB
24.93214622
1 ETHS 兌換 INR
21.84655956
1 ETHS 兌換 IDR
Rp4,072.62846209
1 ETHS 兌換 PHP
14.76385041
1 ETHS 兌換 EGP
￡E.12.7009009
1 ETHS 兌換 BRL
R$1.52006806
1 ETHS 兌換 CAD
C$0.36107929
1 ETHS 兌換 BDT
30.57558827
1 ETHS 兌換 NGN
391.47560114
1 ETHS 兌換 UAH
10.63795139
1 ETHS 兌換 VES
Bs13.887665
1 ETHS 兌換 PKR
Rs70.02160693
1 ETHS 兌換 KZT
131.5793133
1 ETHS 兌換 THB
฿8.54217649
1 ETHS 兌換 TWD
NT$8.27199828
1 ETHS 兌換 CHF
Fr0.2272527
1 ETHS 兌換 HKD
HK$1.96447334
1 ETHS 兌換 MAD
.د.م2.51997994