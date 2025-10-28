Etherland（ELAND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00169767 $ 0.00169767 $ 0.00169767 24H最低價 $ 0.00178911 $ 0.00178911 $ 0.00178911 24H最高價 24H最低價 $ 0.00169767$ 0.00169767 $ 0.00169767 24H最高價 $ 0.00178911$ 0.00178911 $ 0.00178911 歷史最高 $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 最低價 $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 漲跌幅（1H） +0.37% 漲跌幅（1D） +1.68% 漲跌幅（7D） -4.48% 漲跌幅（7D） -4.48%

Etherland（ELAND）目前實時價格為 $0.00173886。過去 24 小時內，ELAND 的交易價格在 $ 0.00169767 至 $ 0.00178911 之間波動，市場活躍度顯著。ELAND 的歷史最高價為 $ 0.447864，歷史最低價為 $ 0.00151247。

從短期表現來看，ELAND 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.37%，過去 24 小時內變動為 +1.68%，過去 7 天內累計變動為 -4.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Etherland（ELAND）市場資訊

市值 $ 71.09K$ 71.09K $ 71.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 71.34K$ 71.34K $ 71.34K 流通量 40.88M 40.88M 40.88M 總供應量 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Etherland 的目前市值為 $ 71.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELAND 的流通量為 40.88M，總供應量是 41024063.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.34K。