EtherFi Liquid Reserve 今日價格

EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) 今日實時價格為 $ 1.027，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 LIQUIDRESERVE 兌 USD 的匯率為 $ 1.027 每 LIQUIDRESERVE。

EtherFi Liquid Reserve 目前市值在 $ 1,592,269 排名第 #-，流通供應量為 1.55M LIQUIDRESERVE。過去 24 小時內，LIQUIDRESERVE 的交易價格在 $ 1.027（低點）和 $ 1.027（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.027，而歷史最低價為 $ 1.024。

短期表現方面，LIQUIDRESERVE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

EtherFi Liquid Reserve（LIQUIDRESERVE）市場資訊

市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 1.55M 1.55M 1.55M 總供應量 1,549,697.736935467 1,549,697.736935467 1,549,697.736935467

EtherFi Liquid Reserve 的目前市值為 $ 1.59M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。LIQUIDRESERVE 的流通量為 1.55M，總供應量是 1549697.736935467，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.59M。