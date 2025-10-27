Etherex Liquid Staking Token（REX33）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.212013 24H最低價 $ 0.222306 24H最高價 歷史最高 $ 0.583351 最低價 $ 0.212224 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -2.88% 漲跌幅（7D） -16.10%

Etherex Liquid Staking Token（REX33）目前實時價格為 $0.213384。過去 24 小時內，REX33 的交易價格在 $ 0.212013 至 $ 0.222306 之間波動，市場活躍度顯著。REX33 的歷史最高價為 $ 0.583351，歷史最低價為 $ 0.212224。

從短期表現來看，REX33 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -2.88%，過去 7 天內累計變動為 -16.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Etherex Liquid Staking Token（REX33）市場資訊

市值 $ 18.36M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 18.36M 流通量 86.07M 總供應量 86,071,311.05978142

Etherex Liquid Staking Token 的目前市值為 $ 18.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。REX33 的流通量為 86.07M，總供應量是 86071311.05978142，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.36M。