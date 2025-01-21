Ethereum Gold 圖標

Ethereum Gold 價格 (ETHG)

USD

Ethereum Gold (ETHG) 實時價格圖表

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今天 Ethereum Gold (ETHG) 的價格

今天 Ethereum Gold (ETHG) 的實時價格爲 0.02392475 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ETHG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethereum Gold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 133.63 USD
- Ethereum Gold 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ethereum Gold (ETHG) 價格表現 USD

今天內，Ethereum Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Ethereum Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027175094
在過去60天內，Ethereum Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003657735
在過去90天內，Ethereum Gold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01699200173313806

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0027175094+11.36%
60天$ +0.0003657735+1.53%
90天$ -0.01699200173313806-41.52%

Ethereum Gold (ETHG) 價格分析

Ethereum Gold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Ethereum Gold (ETHG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Ethereum Gold (ETHG)

Ethereum Gold carries out a new upgraded POW+POS+POC multi-consensus mechanism on the original Ethereum underlying technology architechture, gathers the computing power of global miners, and continues to maintain the original POW chain.

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Ethereum Gold (ETHG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ethereum Gold (ETHG) 的其他問題

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ETHG 兌換爲當地貨幣

1 ETHG 兌換 AUD
A$0.0382796
1 ETHG 兌換 GBP
0.0193790475
1 ETHG 兌換 EUR
0.02296776
1 ETHG 兌換 USD
$0.02392475
1 ETHG 兌換 MYR
RM0.1069436325
1 ETHG 兌換 TRY
0.852199595
1 ETHG 兌換 JPY
¥3.728911535
1 ETHG 兌換 RUB
2.392475
1 ETHG 兌換 INR
2.070447865
1 ETHG 兌換 IDR
Rp392.20895364
1 ETHG 兌換 PHP
1.39816239
1 ETHG 兌換 EGP
￡E.1.2022186875
1 ETHG 兌換 BRL
R$0.1442662425
1 ETHG 兌換 CAD
C$0.03445164
1 ETHG 兌換 BDT
2.9171447675
1 ETHG 兌換 NGN
37.1501125525
1 ETHG 兌換 UAH
1.0103421925
1 ETHG 兌換 VES
Bs1.2919365
1 ETHG 兌換 PKR
Rs6.671655785
1 ETHG 兌換 KZT
12.692079875
1 ETHG 兌換 THB
฿0.8155947275
1 ETHG 兌換 TWD
NT$0.7830570675
1 ETHG 兌換 CHF
Fr0.021532275
1 ETHG 兌換 HKD
HK$0.186134555
1 ETHG 兌換 MAD
.د.م0.239725995