Ethena Staked ENA 圖標

Ethena Staked ENA 價格 (SENA)

USD

Ethena Staked ENA (SENA) 實時價格圖表

$0.893815
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-5.00%(1D)

今天 Ethena Staked ENA (SENA) 的價格

今天 Ethena Staked ENA (SENA) 的實時價格爲 0.893815 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SENA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethena Staked ENA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 529.56K USD
- Ethena Staked ENA 當天價格變化爲 -5.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ethena Staked ENA (SENA) 價格表現 USD

今天內，Ethena Staked ENA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0476740396142366
在過去30天內，Ethena Staked ENA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1458085772
在過去60天內，Ethena Staked ENA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4572812956
在過去90天內，Ethena Staked ENA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.56232222278462826

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0476740396142366-5.06%
30天$ -0.1458085772-16.31%
60天$ +0.4572812956+51.16%
90天$ +0.56232222278462826+169.63%

Ethena Staked ENA (SENA) 價格分析

Ethena Staked ENA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.870277
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$ 0.96597
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$ 1.31
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+1.52%

-5.06%

-25.27%

Ethena Staked ENA (SENA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 529.56K
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什麼是Ethena Staked ENA (SENA)

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Ethena Staked ENA (SENA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ethena Staked ENA (SENA) 的其他問題

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SENA 兌換爲當地貨幣

1 SENA 兌換 AUD
A$1.4479803
1 SENA 兌換 GBP
0.72399015
1 SENA 兌換 EUR
0.86700055
1 SENA 兌換 USD
$0.893815
1 SENA 兌換 MYR
RM4.01322935
1 SENA 兌換 TRY
31.6589273
1 SENA 兌換 JPY
¥140.92781105
1 SENA 兌換 RUB
90.83841845
1 SENA 兌換 INR
77.03791485
1 SENA 兌換 IDR
Rp14,652.7025736
1 SENA 兌換 PHP
52.735085
1 SENA 兌換 EGP
￡E.45.16447195
1 SENA 兌換 BRL
R$5.4701478
1 SENA 兌換 CAD
C$1.2870936
1 SENA 兌換 BDT
109.0275537
1 SENA 兌換 NGN
1,385.7528997
1 SENA 兌換 UAH
37.7904982
1 SENA 兌換 VES
Bs47.372195
1 SENA 兌換 PKR
Rs248.90066305
1 SENA 兌換 KZT
471.6661755
1 SENA 兌換 THB
฿30.9975042
1 SENA 兌換 TWD
NT$29.59421465
1 SENA 兌換 CHF
Fr0.81337165
1 SENA 兌換 HKD
HK$6.9538807
1 SENA 兌換 MAD
.د.م8.9739026