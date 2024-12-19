Ethane 價格 (C2H6)
今天 Ethane (C2H6) 的實時價格爲 0.873056 USD。目前其市值爲 $ 874.36K USD。C2H6 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethane 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.17K USD
- Ethane 當天價格變化爲 -2.87%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
在獲取 MEXC 上從 C2H6兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 C2H6 價格信息的首選平臺。
今天內，Ethane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.025807036765798895。
在過去30天內，Ethane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0232322820。
在過去60天內，Ethane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3774259502。
在過去90天內，Ethane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7532441667434793。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.025807036765798895
|-2.87%
|30天
|$ -0.0232322820
|-2.66%
|60天
|$ -0.3774259502
|-43.23%
|90天
|$ -0.7532441667434793
|-46.31%
Ethane 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.17%
-2.87%
-4.94%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features - Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH. - One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees! - MEV Protection Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps. - Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice. - Professional Trading UI Built by traders, for traders. - Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 C2H6 兌換 AUD
A$1.3968896
|1 C2H6 兌換 GBP
￡0.68971424
|1 C2H6 兌換 EUR
€0.83813376
|1 C2H6 兌換 USD
$0.873056
|1 C2H6 兌換 MYR
RM3.928752
|1 C2H6 兌換 TRY
₺30.61807392
|1 C2H6 兌換 JPY
¥137.03486976
|1 C2H6 兌換 RUB
₽90.21287648
|1 C2H6 兌換 INR
₹74.31452672
|1 C2H6 兌換 IDR
Rp14,312.39115264
|1 C2H6 兌換 PHP
₱51.5539568
|1 C2H6 兌換 EGP
￡E.44.44728096
|1 C2H6 兌換 BRL
R$5.5002528
|1 C2H6 兌換 CAD
C$1.24847008
|1 C2H6 兌換 BDT
৳104.330192
|1 C2H6 兌換 NGN
₦1,357.7766912
|1 C2H6 兌換 UAH
₴36.64216032
|1 C2H6 兌換 VES
Bs43.6528
|1 C2H6 兌換 PKR
Rs242.91910144
|1 C2H6 兌換 KZT
₸456.37256288
|1 C2H6 兌換 THB
฿30.120432
|1 C2H6 兌換 TWD
NT$28.48781728
|1 C2H6 兌換 CHF
Fr0.77701984
|1 C2H6 兌換 HKD
HK$6.78364512
|1 C2H6 兌換 MAD
.د.م8.71309888