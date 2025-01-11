ETHA Lend 圖標

ETHA Lend 價格 (ETHA)

USD

ETHA Lend (ETHA) 實時價格圖表

$0.00298952
$0.00298952$0.00298952
+29.40%(1D)

今天 ETHA Lend (ETHA) 的價格

今天 ETHA Lend (ETHA) 的實時價格爲 0.00298952 USD。目前其市值爲 $ 23.64K USD。ETHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ETHA Lend 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.91 USD
- ETHA Lend 當天價格變化爲 +29.46%
- 其循環供應量爲 7.91M USD

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ETHA Lend (ETHA) 價格表現 USD

今天內，ETHA Lend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00068023
在過去30天內，ETHA Lend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009570987
在過去60天內，ETHA Lend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0037275753
在過去90天內，ETHA Lend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00068023+29.46%
30天$ +0.0009570987+32.02%
60天$ +0.0037275753+124.69%
90天$ 0--

ETHA Lend (ETHA) 價格分析

ETHA Lend 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00230076
$ 0.00230076$ 0.00230076

$ 0.00299075
$ 0.00299075$ 0.00299075

$ 5.66
$ 5.66$ 5.66

+1.17%

+29.46%

+69.91%

ETHA Lend (ETHA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 23.64K
$ 23.64K$ 23.64K

$ 21.91
$ 21.91$ 21.91

7.91M
7.91M 7.91M

什麼是ETHA Lend (ETHA)

The ETHA token is an ERC-20 token, that will give its holder on-chain voting rights for protocol parameters, amendments, upgrades, as well as granting them at a later stage shares of the protocol fees. Furthermore, it can be used to mine additional tokens by providing liquidity..

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ETHA Lend (ETHA) 資源

官網

大家還在問：關於 ETHA Lend (ETHA) 的其他問題

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ETHA 兌換爲當地貨幣

1 ETHA 兌換 AUD
A$0.0048430224
1 ETHA 兌換 GBP
0.0024215112
1 ETHA 兌換 EUR
0.0028998344
1 ETHA 兌換 USD
$0.00298952
1 ETHA 兌換 MYR
RM0.0134229448
1 ETHA 兌換 TRY
0.1058887984
1 ETHA 兌換 JPY
¥0.4713576184
1 ETHA 兌換 RUB
0.3038249176
1 ETHA 兌換 INR
0.2576667288
1 ETHA 兌換 IDR
Rp49.0085167488
1 ETHA 兌換 PHP
0.17638168
1 ETHA 兌換 EGP
￡E.0.1510604456
1 ETHA 兌換 BRL
R$0.0182958624
1 ETHA 兌換 CAD
C$0.0043049088
1 ETHA 兌換 BDT
0.3646616496
1 ETHA 兌換 NGN
4.6348920176
1 ETHA 兌換 UAH
0.1263969056
1 ETHA 兌換 VES
Bs0.15844456
1 ETHA 兌換 PKR
Rs0.8324916344
1 ETHA 兌換 KZT
1.577569704
1 ETHA 兌換 THB
฿0.1036765536
1 ETHA 兌換 TWD
NT$0.0989830072
1 ETHA 兌換 CHF
Fr0.0027204632
1 ETHA 兌換 HKD
HK$0.0232584656
1 ETHA 兌換 MAD
.د.م0.0300147808