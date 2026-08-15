EternalAI 今日價格

EternalAI (EAI) 今日實時價格為 $ 0.00145583，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00145583 每 EAI。

EternalAI 目前市值在 $ 463,638 排名第 #-，流通供應量為 318.47M EAI。過去 24 小時內，EAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.289074，而歷史最低價為 $ 0.0012552。

短期表現方面，EAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.74%。過去一天，總交易量達到 $ 12.05。

EternalAI（EAI）市場資訊

市值 $ 463.64K$ 463.64K $ 463.64K 成交量（24H） $ 12.05$ 12.05 $ 12.05 完全稀釋市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 流通量 318.47M 318.47M 318.47M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EternalAI 的目前市值為 $ 463.64K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.05。EAI 的流通量為 318.47M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.46M。