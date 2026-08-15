Eternal Stake Finance 今日價格

Eternal Stake Finance (ESF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.65%。目前 ESF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ESF。

Eternal Stake Finance 目前市值在 $ 313,107 排名第 #-，流通供應量為 1.25B ESF。過去 24 小時內，ESF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00105961，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ESF 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -1.71%。過去一天，總交易量達到 $ 5.30K。

Eternal Stake Finance（ESF）市場資訊

市值 $ 313.11K$ 313.11K $ 313.11K 成交量（24H） $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K 完全稀釋市值 $ 500.97K$ 500.97K $ 500.97K 流通量 1.25B 1.25B 1.25B 總供應量 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141

Eternal Stake Finance 的目前市值為 $ 313.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.30K。ESF 的流通量為 1.25B，總供應量是 1999995498.772141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 500.97K。