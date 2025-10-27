ESV Capital（ESVC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01254832 $ 0.01254832 $ 0.01254832 24H最低價 $ 0.01431859 $ 0.01431859 $ 0.01431859 24H最高價 24H最低價 $ 0.01254832$ 0.01254832 $ 0.01254832 24H最高價 $ 0.01431859$ 0.01431859 $ 0.01431859 歷史最高 $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 最低價 $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 漲跌幅（1H） +3.97% 漲跌幅（1D） -4.22% 漲跌幅（7D） +27.41% 漲跌幅（7D） +27.41%

ESV Capital（ESVC）目前實時價格為 $0.01322605。過去 24 小時內，ESVC 的交易價格在 $ 0.01254832 至 $ 0.01431859 之間波動，市場活躍度顯著。ESVC 的歷史最高價為 $ 0.193934，歷史最低價為 $ 0.00539879。

從短期表現來看，ESVC 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.97%，過去 24 小時內變動為 -4.22%，過去 7 天內累計變動為 +27.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ESV Capital（ESVC）市場資訊

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 99,999,918.126461 99,999,918.126461 99,999,918.126461

ESV Capital 的目前市值為 $ 1.32M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ESVC 的流通量為 100.00M，總供應量是 99999918.126461，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M。