EstaliaX 圖標

EstaliaX 價格 (ESXA)

USD

EstaliaX (ESXA) 實時價格圖表

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-1.10%(1D)

今天 EstaliaX (ESXA) 的價格

今天 EstaliaX (ESXA) 的實時價格爲 0.325053 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ESXA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EstaliaX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EstaliaX 當天價格變化爲 -0.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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EstaliaX (ESXA) 價格表現 USD

今天內，EstaliaX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019963022734014
在過去30天內，EstaliaX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2674418089
在過去60天內，EstaliaX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，EstaliaX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0019963022734014-0.61%
30天$ +0.2674418089+82.28%
60天$ 0--
90天$ 0--

EstaliaX (ESXA) 價格分析

EstaliaX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.302461
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$ 0.327435
$ 0.327435$ 0.327435

$ 0.398733
$ 0.398733$ 0.398733

-0.72%

-0.61%

-12.71%

EstaliaX (ESXA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是EstaliaX (ESXA)

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EstaliaX (ESXA) 資源

官網

EstaliaX（ESXA）代幣經濟

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大家還在問：關於 EstaliaX (ESXA) 的其他問題

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ESXA 兌換爲當地貨幣

1 ESXA 兌換 VND
8,553.769695
1 ESXA 兌換 AUD
A$0.49733109
1 ESXA 兌換 GBP
0.24053922
1 ESXA 兌換 EUR
0.27954558
1 ESXA 兌換 USD
$0.325053
1 ESXA 兌換 MYR
RM1.37822472
1 ESXA 兌換 TRY
12.81033873
1 ESXA 兌換 JPY
¥47.19119454
1 ESXA 兌換 RUB
25.66293435
1 ESXA 兌換 INR
28.08132867
1 ESXA 兌換 IDR
Rp5,328.73685232
1 ESXA 兌換 KRW
445.27710258
1 ESXA 兌換 PHP
18.4955157
1 ESXA 兌換 EGP
￡E.16.31115954
1 ESXA 兌換 BRL
R$1.78129044
1 ESXA 兌換 CAD
C$0.43882155
1 ESXA 兌換 BDT
39.73447872
1 ESXA 兌換 NGN
503.17554294
1 ESXA 兌換 UAH
13.49945109
1 ESXA 兌換 VES
Bs33.155406
1 ESXA 兌換 PKR
Rs92.0550096
1 ESXA 兌換 KZT
166.60591515
1 ESXA 兌換 THB
฿10.59997833
1 ESXA 兌換 TWD
NT$9.6215688
1 ESXA 兌換 AED
د.إ1.19294451
1 ESXA 兌換 CHF
Fr0.26329293
1 ESXA 兌換 HKD
HK$2.54841552
1 ESXA 兌換 MAD
.د.م2.9579823
1 ESXA 兌換 MXN
$6.16950594