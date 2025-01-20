Escrowed Illuvium 2 價格 (SILV2)
今天 Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 的實時價格爲 21.32 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SILV2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Escrowed Illuvium 2 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 660.55 USD
- Escrowed Illuvium 2 當天價格變化爲 -4.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Escrowed Illuvium 2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.91521419881635。
在過去30天內，Escrowed Illuvium 2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.7321683360。
在過去60天內，Escrowed Illuvium 2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.7144269920。
在過去90天內，Escrowed Illuvium 2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.91521419881635
|-4.11%
|30天
|$ -3.7321683360
|-17.50%
|60天
|$ -6.7144269920
|-31.49%
|90天
|$ 0
|--
Escrowed Illuvium 2 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.79%
-4.11%
-5.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SILV2 兌換 AUD
A$34.112
|1 SILV2 兌換 GBP
￡17.2692
|1 SILV2 兌換 EUR
€20.4672
|1 SILV2 兌換 USD
$21.32
|1 SILV2 兌換 MYR
RM95.7268
|1 SILV2 兌換 TRY
₺758.3524
|1 SILV2 兌換 JPY
¥3,329.118
|1 SILV2 兌換 RUB
₽2,174.2136
|1 SILV2 兌換 INR
₹1,845.246
|1 SILV2 兌換 IDR
Rp349,508.1408
|1 SILV2 兌換 PHP
₱1,247.4332
|1 SILV2 兌換 EGP
￡E.1,073.2488
|1 SILV2 兌換 BRL
R$129.6256
|1 SILV2 兌換 CAD
C$30.7008
|1 SILV2 兌換 BDT
৳2,590.1668
|1 SILV2 兌換 NGN
₦33,156.864
|1 SILV2 兌換 UAH
₴897.572
|1 SILV2 兌換 VES
Bs1,151.28
|1 SILV2 兌換 PKR
Rs5,940.1784
|1 SILV2 兌換 KZT
₸11,310.26
|1 SILV2 兌換 THB
฿731.0628
|1 SILV2 兌換 TWD
NT$698.23
|1 SILV2 兌換 CHF
Fr19.4012
|1 SILV2 兌換 HKD
HK$165.8696
|1 SILV2 兌換 MAD
.د.م214.0528