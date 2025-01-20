ESAB 圖標

ESAB 價格 ($ESAB)

USD

ESAB ($ESAB) 實時價格圖表

$0.052404
$0.052404$0.052404
+3.90%(1D)

今天 ESAB ($ESAB) 的價格

今天 ESAB ($ESAB) 的實時價格爲 0.052404 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$ESAB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ESAB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.32 USD
- ESAB 當天價格變化爲 +3.99%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 $ESAB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 $ESAB 價格信息的首選平臺。

ESAB ($ESAB) 價格表現 USD

今天內，ESAB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00201118
在過去30天內，ESAB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0133827920
在過去60天內，ESAB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009279123
在過去90天內，ESAB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00201118+3.99%
30天$ -0.0133827920-25.53%
60天$ -0.0009279123-1.77%
90天$ 0--

ESAB ($ESAB) 價格分析

ESAB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04829697
$ 0.04829697$ 0.04829697

$ 0.052981
$ 0.052981$ 0.052981

$ 2.89
$ 2.89$ 2.89

+0.17%

+3.99%

-7.37%

ESAB ($ESAB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.32
$ 22.32$ 22.32

0.00
0.00 0.00

什麼是ESAB ($ESAB)

It's the first community driven coin on Base blockchain, and simultaneously the first reverse coin on Base. ESAB=BASE reversed.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ESAB ($ESAB) 資源

官網

大家還在問：關於 ESAB ($ESAB) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$ESAB 兌換爲當地貨幣

1 $ESAB 兌換 AUD
A$0.0838464
1 $ESAB 兌換 GBP
0.04244724
1 $ESAB 兌換 EUR
0.05030784
1 $ESAB 兌換 USD
$0.052404
1 $ESAB 兌換 MYR
RM0.23529396
1 $ESAB 兌換 TRY
1.86401028
1 $ESAB 兌換 JPY
¥8.1828846
1 $ESAB 兌換 RUB
5.34415992
1 $ESAB 兌換 INR
4.5355662
1 $ESAB 兌換 IDR
Rp859.08182976
1 $ESAB 兌換 PHP
3.06615804
1 $ESAB 兌換 EGP
￡E.2.63801736
1 $ESAB 兌換 BRL
R$0.31861632
1 $ESAB 兌換 CAD
C$0.07546176
1 $ESAB 兌換 BDT
6.36656196
1 $ESAB 兌換 NGN
81.4987008
1 $ESAB 兌換 UAH
2.2062084
1 $ESAB 兌換 VES
Bs2.829816
1 $ESAB 兌換 PKR
Rs14.60080248
1 $ESAB 兌換 KZT
27.800322
1 $ESAB 兌換 THB
฿1.79693316
1 $ESAB 兌換 TWD
NT$1.716231
1 $ESAB 兌換 CHF
Fr0.04768764
1 $ESAB 兌換 HKD
HK$0.40770312
1 $ESAB 兌換 MAD
.د.م0.52613616