ERIS Arbitrage LUNA 今日價格

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) 今日實時價格為 $ 0.12791，過去 24 小時內變化了 1.52%。目前 ARBLUNA 兌 USD 的匯率為 $ 0.12791 每 ARBLUNA。

ERIS Arbitrage LUNA 目前市值在 $ 174,690 排名第 #-，流通供應量為 1.37M ARBLUNA。過去 24 小時內，ARBLUNA 的交易價格在 $ 0.12582（低點）和 $ 0.132484（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.606495，而歷史最低價為 $ 0.088229。

短期表現方面，ARBLUNA 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +3.48%。過去一天，總交易量達到 $ 305.14。

ERIS Arbitrage LUNA（ARBLUNA）市場資訊

市值 $ 174.69K$ 174.69K $ 174.69K 成交量（24H） $ 305.14$ 305.14 $ 305.14 完全稀釋市值 $ 174.69K$ 174.69K $ 174.69K 流通量 1.37M 1.37M 1.37M 總供應量 1,365,731.617928 1,365,731.617928 1,365,731.617928

ERIS Arbitrage LUNA 的目前市值為 $ 174.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 305.14。ARBLUNA 的流通量為 1.37M，總供應量是 1365731.617928，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 174.69K。