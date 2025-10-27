Eris Amplified Luna（AMPLUNA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.175963 24H最高價 $ 0.185178 歷史最高 $ 4.1 最低價 $ 0.07169 漲跌幅（1H） -0.19% 漲跌幅（1D） -1.74% 漲跌幅（7D） -0.64%

Eris Amplified Luna（AMPLUNA）目前實時價格為 $0.176624。過去 24 小時內，AMPLUNA 的交易價格在 $ 0.175963 至 $ 0.185178 之間波動，市場活躍度顯著。AMPLUNA 的歷史最高價為 $ 4.1，歷史最低價為 $ 0.07169。

從短期表現來看，AMPLUNA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.19%，過去 24 小時內變動為 -1.74%，過去 7 天內累計變動為 -0.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Eris Amplified Luna（AMPLUNA）市場資訊

市值 $ 519.44K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 519.44K 流通量 2.94M 總供應量 2,941,475.016662

Eris Amplified Luna 的目前市值為 $ 519.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AMPLUNA 的流通量為 2.94M，總供應量是 2941475.016662，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 519.44K。