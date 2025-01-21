今天 Eric the Goldfish (ERIC) 的價格

今天 Eric the Goldfish (ERIC) 的實時價格爲 0.00005572 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ERIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Eric the Goldfish 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 27.88 USD

- Eric the Goldfish 當天價格變化爲 -12.95%

- 其循環供應量爲 0.00 USD

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