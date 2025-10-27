ErectusDAO（YUGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.194264 24H最高價 $ 0.205236 歷史最高 $ 0.281013 最低價 $ 0.178234 漲跌幅（1H） +0.11% 漲跌幅（1D） +1.11% 漲跌幅（7D） -4.83%

ErectusDAO（YUGE）目前實時價格為 $0.197244。過去 24 小時內，YUGE 的交易價格在 $ 0.194264 至 $ 0.205236 之間波動，市場活躍度顯著。YUGE 的歷史最高價為 $ 0.281013，歷史最低價為 $ 0.178234。

從短期表現來看，YUGE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 +1.11%，過去 7 天內累計變動為 -4.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ErectusDAO（YUGE）市場資訊

市值 $ 314.52K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 314.52K 流通量 1.60M 總供應量 1,595,241.433839235

ErectusDAO 的目前市值為 $ 314.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUGE 的流通量為 1.60M，總供應量是 1595241.433839235，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 314.52K。