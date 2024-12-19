Equilibria Finance ePENDLE 圖標

Equilibria Finance ePENDLE 價格 (EPENDLE)

USD

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 實時價格圖表

$1.64
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今天 Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 的價格

今天 Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 的實時價格爲 1.64 USD。目前其市值爲 $ 13.35M USD。EPENDLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Equilibria Finance ePENDLE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 921.88 USD
- Equilibria Finance ePENDLE 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 8.14M USD

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Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 價格表現 USD

今天內，Equilibria Finance ePENDLE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Equilibria Finance ePENDLE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4176179640
在過去60天內，Equilibria Finance ePENDLE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7342384960
在過去90天內，Equilibria Finance ePENDLE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6978738642669668

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.4176179640+25.46%
60天$ +0.7342384960+44.77%
90天$ +0.6978738642669668+74.07%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 價格分析

Equilibria Finance ePENDLE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 2.48
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-7.81%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.35M
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$ 921.88
$ 921.88$ 921.88

8.14M
8.14M 8.14M

什麼是Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

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Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 的其他問題

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EPENDLE 兌換爲當地貨幣

1 EPENDLE 兌換 AUD
A$2.624
1 EPENDLE 兌換 GBP
1.2956
1 EPENDLE 兌換 EUR
1.5744
1 EPENDLE 兌換 USD
$1.64
1 EPENDLE 兌換 MYR
RM7.38
1 EPENDLE 兌換 TRY
57.482
1 EPENDLE 兌換 JPY
¥257.4144
1 EPENDLE 兌換 RUB
169.4612
1 EPENDLE 兌換 INR
139.5968
1 EPENDLE 兌換 IDR
Rp26,885.2416
1 EPENDLE 兌換 PHP
96.842
1 EPENDLE 兌換 EGP
￡E.83.4924
1 EPENDLE 兌換 BRL
R$10.332
1 EPENDLE 兌換 CAD
C$2.3452
1 EPENDLE 兌換 BDT
195.98
1 EPENDLE 兌換 NGN
2,550.528
1 EPENDLE 兌換 UAH
68.8308
1 EPENDLE 兌換 VES
Bs82
1 EPENDLE 兌換 PKR
Rs456.3136
1 EPENDLE 兌換 KZT
857.2772
1 EPENDLE 兌換 THB
฿56.58
1 EPENDLE 兌換 TWD
NT$53.5132
1 EPENDLE 兌換 CHF
Fr1.4596
1 EPENDLE 兌換 HKD
HK$12.7428
1 EPENDLE 兌換 MAD
.د.م16.3672