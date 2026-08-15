Equilibria Finance 今日價格

Equilibria Finance (EQB) 今日實時價格為 $ 0.02813748，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 EQB 兌 USD 的匯率為 $ 0.02813748 每 EQB。

Equilibria Finance 目前市值在 $ 2,813,727 排名第 #-，流通供應量為 100.00M EQB。過去 24 小時內，EQB 的交易價格在 $ 0.02808503（低點）和 $ 0.02815427（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.18，而歷史最低價為 $ 0.01083548。

短期表現方面，EQB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.73%。過去一天，總交易量達到 $ 11.59。

Equilibria Finance（EQB）市場資訊

市值 $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M 成交量（24H） $ 11.59$ 11.59 $ 11.59 完全稀釋市值 $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Equilibria Finance 的目前市值為 $ 2.81M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.59。EQB 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.81M。