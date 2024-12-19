今天 Equation (EQU) 的價格

今天 Equation (EQU) 的實時價格爲 0.1236 USD。目前其市值爲 $ 101.52K USD。EQU 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Equation 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 661.83 USD

- Equation 當天價格變化爲 -9.69%

- 其循環供應量爲 821.33K USD

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