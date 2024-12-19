Equalizer DEX 價格 (EQUAL)
今天 Equalizer DEX (EQUAL) 的實時價格爲 2.71 USD。目前其市值爲 $ 1.16M USD。EQUAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Equalizer DEX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 111.55K USD
- Equalizer DEX 當天價格變化爲 -20.85%
- 其循環供應量爲 426.34K USD
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今天內，Equalizer DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.715256219969992。
在過去30天內，Equalizer DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.9023733880。
在過去60天內，Equalizer DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.2078638290。
在過去90天內，Equalizer DEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.380614458488728。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.715256219969992
|-20.85%
|30天
|$ -1.9023733880
|-70.19%
|60天
|$ -2.2078638290
|-81.47%
|90天
|$ -8.380614458488728
|-75.56%
Equalizer DEX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.04%
-20.85%
-72.43%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Equalizer is the token for our DEX. It is used for emissions and also converts to veEQUAL for governance voting.
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|1 EQUAL 兌換 AUD
A$4.336
|1 EQUAL 兌換 GBP
￡2.1409
|1 EQUAL 兌換 EUR
€2.6016
|1 EQUAL 兌換 USD
$2.71
|1 EQUAL 兌換 MYR
RM12.195
|1 EQUAL 兌換 TRY
₺94.9855
|1 EQUAL 兌換 JPY
¥425.3616
|1 EQUAL 兌換 RUB
₽280.0243
|1 EQUAL 兌換 INR
₹230.6752
|1 EQUAL 兌換 IDR
Rp44,426.2224
|1 EQUAL 兌換 PHP
₱160.0255
|1 EQUAL 兌換 EGP
￡E.137.9661
|1 EQUAL 兌換 BRL
R$17.073
|1 EQUAL 兌換 CAD
C$3.8753
|1 EQUAL 兌換 BDT
৳323.845
|1 EQUAL 兌換 NGN
₦4,214.592
|1 EQUAL 兌換 UAH
₴113.7387
|1 EQUAL 兌換 VES
Bs135.5
|1 EQUAL 兌換 PKR
Rs754.0304
|1 EQUAL 兌換 KZT
₸1,416.5983
|1 EQUAL 兌換 THB
฿93.495
|1 EQUAL 兌換 TWD
NT$88.4273
|1 EQUAL 兌換 CHF
Fr2.4119
|1 EQUAL 兌換 HKD
HK$21.0567
|1 EQUAL 兌換 MAD
.د.م27.0458