Epic League 圖標

Epic League 價格 (EPL)

USD

Epic League (EPL) 實時價格圖表

$0.061503
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-4.50%(1D)

今天 Epic League (EPL) 的價格

今天 Epic League (EPL) 的實時價格爲 0.061349 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EPL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Epic League 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.24K USD
- Epic League 當天價格變化爲 -4.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Epic League (EPL) 價格表現 USD

今天內，Epic League 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00269977562982132
在過去30天內，Epic League 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032989504
在過去60天內，Epic League 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0093899429
在過去90天內，Epic League 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02081816050923413

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00269977562982132-4.21%
30天$ +0.0032989504+5.38%
60天$ +0.0093899429+15.31%
90天$ +0.02081816050923413+51.36%

Epic League (EPL) 價格分析

Epic League 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.060399
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$ 0.064453
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$ 0.090471
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-0.07%

-4.21%

+7.93%

Epic League (EPL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 9.24K
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什麼是Epic League (EPL)

EPL Token can be exchanged with in-game assets of Epic League game series.

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Epic League (EPL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Epic League (EPL) 的其他問題

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EPL 兌換爲當地貨幣

1 EPL 兌換 AUD
A$0.0981584
1 EPL 兌換 GBP
0.04969269
1 EPL 兌換 EUR
0.05889504
1 EPL 兌換 USD
$0.061349
1 EPL 兌換 MYR
RM0.27423003
1 EPL 兌換 TRY
2.18525138
1 EPL 兌換 JPY
¥9.55387977
1 EPL 兌換 RUB
6.15269121
1 EPL 兌換 INR
5.30852897
1 EPL 兌換 IDR
Rp1,005.72115056
1 EPL 兌換 PHP
3.58462207
1 EPL 兌換 EGP
￡E.3.08401423
1 EPL 兌換 BRL
R$0.36993447
1 EPL 兌換 CAD
C$0.08834256
1 EPL 兌換 BDT
7.48028357
1 EPL 兌換 NGN
95.26211371
1 EPL 兌換 UAH
2.59076827
1 EPL 兌換 VES
Bs3.312846
1 EPL 兌換 PKR
Rs17.10778214
1 EPL 兌換 KZT
32.5456445
1 EPL 兌換 THB
฿2.08954694
1 EPL 兌換 TWD
NT$2.00795277
1 EPL 兌換 CHF
Fr0.0552141
1 EPL 兌換 HKD
HK$0.47729522
1 EPL 兌換 MAD
.د.م0.61471698