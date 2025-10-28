EPIC FAIL GUY（EFG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -2.61% 漲跌幅（7D） -2.61%

EPIC FAIL GUY（EFG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，EFG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。EFG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，EFG 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -2.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EPIC FAIL GUY（EFG）市場資訊

市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 流通量 859.30M 859.30M 859.30M 總供應量 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

EPIC FAIL GUY 的目前市值為 $ 10.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EFG 的流通量為 859.30M，總供應量是 859296669.9192874，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.73K。