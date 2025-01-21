Epic Ballad Coin 價格 (EBC)
今天 Epic Ballad Coin (EBC) 的實時價格爲 0.210086 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EBC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Epic Ballad Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.22M USD
- Epic Ballad Coin 當天價格變化爲 +5.03%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Epic Ballad Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01005907。
在過去30天內，Epic Ballad Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1500974973。
在過去60天內，Epic Ballad Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1981257620。
在過去90天內，Epic Ballad Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01005907
|+5.03%
|30天
|$ +0.1500974973
|+71.45%
|60天
|$ +0.1981257620
|+94.31%
|90天
|$ 0
|--
Epic Ballad Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+8.71%
+5.03%
+26.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Epic Ballad showcases a revolutionary mobile game that elevates the fusion of real-time strategy and idle card gameplay to new heights. Moreover, by incorporating blockchain technology, it has created a novel gaming economic model. The innovation of Epic Ballad lies in its "play-to-earn" model, which, through the introduction of NFT heroes and game tokens, allows players to gain actual economic benefits while enjoying the game. By participating in various in-game activities, players can not only enjoy the fun of the game but also earn EBC, the cryptocurrency issued by Epic Ballad.
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|1 EBC 兌換 AUD
A$0.3361376
|1 EBC 兌換 GBP
￡0.17016966
|1 EBC 兌換 EUR
€0.20168256
|1 EBC 兌換 USD
$0.210086
|1 EBC 兌換 MYR
RM0.93908442
|1 EBC 兌換 TRY
₺7.48326332
|1 EBC 兌換 JPY
¥32.71669278
|1 EBC 兌換 RUB
₽21.06952494
|1 EBC 兌換 INR
₹18.17874158
|1 EBC 兌換 IDR
Rp3,444.03223584
|1 EBC 兌換 PHP
₱12.27532498
|1 EBC 兌換 EGP
￡E.10.56102322
|1 EBC 兌換 BRL
R$1.26681858
|1 EBC 兌換 CAD
C$0.30252384
|1 EBC 兌換 BDT
৳25.61578598
|1 EBC 兌換 NGN
₦326.21943994
|1 EBC 兌換 UAH
₴8.87193178
|1 EBC 兌換 VES
Bs11.344644
|1 EBC 兌換 PKR
Rs58.58458196
|1 EBC 兌換 KZT
₸111.450623
|1 EBC 兌換 THB
฿7.15552916
|1 EBC 兌換 TWD
NT$6.87611478
|1 EBC 兌換 CHF
Fr0.1890774
|1 EBC 兌換 HKD
HK$1.63446908
|1 EBC 兌換 MAD
.د.م2.10506172