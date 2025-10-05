EnteriseCoin（ENT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 最低價 $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.54% 漲跌幅（7D） -0.54%

EnteriseCoin（ENT）目前實時價格為 $0.086161。過去 24 小時內，ENT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ENT 的歷史最高價為 $ 0.094847，歷史最低價為 $ 0.077312。

從短期表現來看，ENT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -0.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EnteriseCoin（ENT）市場資訊

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M 流通量 16.05M 16.05M 16.05M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

EnteriseCoin 的目前市值為 $ 1.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ENT 的流通量為 16.05M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.08M。