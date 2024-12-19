EnterDAO 圖標

EnterDAO 價格 (ENTR)

USD

EnterDAO (ENTR) 實時價格圖表

$0.00608298
$0.00608298$0.00608298
0.00%(1D)

今天 EnterDAO (ENTR) 的價格

今天 EnterDAO (ENTR) 的實時價格爲 0.00608298 USD。目前其市值爲 $ 186.33K USD。ENTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EnterDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.24 USD
- EnterDAO 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 30.63M USD

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EnterDAO (ENTR) 價格表現 USD

今天內，EnterDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，EnterDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002975751
在過去60天內，EnterDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006368843
在過去90天內，EnterDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002975751-4.89%
60天$ -0.0006368843-10.46%
90天$ 0--

EnterDAO (ENTR) 價格分析

EnterDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 10.02
$ 10.02$ 10.02

--

--

-2.39%

EnterDAO (ENTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 186.33K
$ 186.33K$ 186.33K

$ 20.24
$ 20.24$ 20.24

30.63M
30.63M 30.63M

什麼是EnterDAO (ENTR)

EnterDAO is a an initiative, which grants voting rights to the $ENTR holders. It is founded with the mission to build products enabling new markets within the metaverse economy such as marketplace for renting/lending metaverse land and client used for browsing/entering multiple metaverses from a single application.

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EnterDAO (ENTR) 資源

官網

大家還在問：關於 EnterDAO (ENTR) 的其他問題

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ENTR 兌換爲當地貨幣

1 ENTR 兌換 AUD
A$0.0096719382
1 ENTR 兌換 GBP
0.0048055542
1 ENTR 兌換 EUR
0.0058396608
1 ENTR 兌換 USD
$0.00608298
1 ENTR 兌換 MYR
RM0.02737341
1 ENTR 兌換 TRY
0.2134517682
1 ENTR 兌換 JPY
¥0.9579476904
1 ENTR 兌換 RUB
0.628067685
1 ENTR 兌換 INR
0.517661598
1 ENTR 兌換 IDR
Rp99.7209676512
1 ENTR 兌換 PHP
0.3593216286
1 ENTR 兌換 EGP
￡E.0.3096845118
1 ENTR 兌換 BRL
R$0.0374711568
1 ENTR 兌換 CAD
C$0.0086986614
1 ENTR 兌換 BDT
0.7269769398
1 ENTR 兌換 NGN
9.4455905142
1 ENTR 兌換 UAH
0.2553635004
1 ENTR 兌換 VES
Bs0.304149
1 ENTR 兌換 PKR
Rs1.6929541638
1 ENTR 兌換 KZT
3.191435457
1 ENTR 兌換 THB
฿0.2103494484
1 ENTR 兌換 TWD
NT$0.198609297
1 ENTR 兌換 CHF
Fr0.0054138522
1 ENTR 兌換 HKD
HK$0.0472647546
1 ENTR 兌換 MAD
.د.م0.0610122894