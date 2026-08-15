ENIMZ 今日價格

ENIMZ (ENIMZ) 今日實時價格為 $ 0.00990364，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 ENIMZ 兌 USD 的匯率為 $ 0.00990364 每 ENIMZ。

ENIMZ 目前市值在 $ 920,815 排名第 #-，流通供應量為 92.98M ENIMZ。過去 24 小時內，ENIMZ 的交易價格在 $ 0.00980849（低點）和 $ 0.00990468（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02979543，而歷史最低價為 $ 0.00824487。

短期表現方面，ENIMZ 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -1.27%。過去一天，總交易量達到 $ 1.34K。

ENIMZ（ENIMZ）市場資訊

市值 $ 920.82K$ 920.82K $ 920.82K 成交量（24H） $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K 完全稀釋市值 $ 920.82K$ 920.82K $ 920.82K 流通量 92.98M 92.98M 92.98M 總供應量 92,978,095.0490682 92,978,095.0490682 92,978,095.0490682

ENIMZ 的目前市值為 $ 920.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.34K。ENIMZ 的流通量為 92.98M，總供應量是 92978095.0490682，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 920.82K。