ENIDOG 今日價格

ENIDOG (ENIDOG) 今日實時價格為 $ 0.00148059，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 ENIDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0.00148059 每 ENIDOG。

ENIDOG 目前市值在 $ 141,012 排名第 #-，流通供應量為 95.24M ENIDOG。過去 24 小時內，ENIDOG 的交易價格在 $ 0.00146472（低點）和 $ 0.00148047（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00552283，而歷史最低價為 $ 0.00108899。

短期表現方面，ENIDOG 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +11.46%。過去一天，總交易量達到 $ 232.00。

ENIDOG（ENIDOG）市場資訊

市值 $ 141.01K$ 141.01K $ 141.01K 成交量（24H） $ 232.00$ 232.00 $ 232.00 完全稀釋市值 $ 141.01K$ 141.01K $ 141.01K 流通量 95.24M 95.24M 95.24M 總供應量 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

ENIDOG 的目前市值為 $ 141.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 232.00。ENIDOG 的流通量為 95.24M，總供應量是 95240884.84729192，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 141.01K。