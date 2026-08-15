Engines of Fury 今日價格

Engines of Fury (FURY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FURY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FURY。

Engines of Fury 目前市值在 $ 15,258.96 排名第 #-，流通供應量為 58.35M FURY。過去 24 小時內，FURY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.943593，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FURY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.58%。過去一天，總交易量達到 $ 1.99。

Engines of Fury（FURY）市場資訊

市值 $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K 成交量（24H） $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 完全稀釋市值 $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K 流通量 58.35M 58.35M 58.35M 總供應量 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0

Engines of Fury 的目前市值為 $ 15.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.99。FURY 的流通量為 58.35M，總供應量是 119000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.68K。