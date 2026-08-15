Energy Select Sector SPDR Fund xStock 今日價格

Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) 今日實時價格為 $ 60.75，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 XLEX 兌 USD 的匯率為 $ 60.75 每 XLEX。

Energy Select Sector SPDR Fund xStock 目前市值在 $ 476,829 排名第 #-，流通供應量為 7.85K XLEX。過去 24 小時內，XLEX 的交易價格在 $ 60.7（低點）和 $ 60.77（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 156.96，而歷史最低價為 $ 53.04。

短期表現方面，XLEX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.77%。過去一天，總交易量達到 $ 202.21。

Energy Select Sector SPDR Fund xStock（XLEX）市場資訊

市值 $ 476.83K$ 476.83K $ 476.83K 成交量（24H） $ 202.21$ 202.21 $ 202.21 完全稀釋市值 $ 69.68M$ 69.68M $ 69.68M 流通量 7.85K 7.85K 7.85K 總供應量 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306

Energy Select Sector SPDR Fund xStock 的目前市值為 $ 476.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 202.21。XLEX 的流通量為 7.85K，總供應量是 1147030.326617306，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.68M。