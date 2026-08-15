Energy 今日價格

Energy ($NRG) 今日實時價格為 $ 0,00230226，過去 24 小時內變化了 0,43%。目前 $NRG 兌 USD 的匯率為 $ 0,00230226 每 $NRG。

Energy 目前市值在 $ 2 260 031 排名第 #-，流通供應量為 981,66M $NRG。過去 24 小時內，$NRG 的交易價格在 $ 0,0022644（低點）和 $ 0,00234177（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00419454，而歷史最低價為 $ 0,00200577。

短期表現方面，$NRG 在過去一小時內波動了 +0,21%，過去7 天內波動了 +9,24%。過去一天，總交易量達到 $ 13,96K。

Energy（$NRG）市場資訊

市值 $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M 成交量（24H） $ 13,96K$ 13,96K $ 13,96K 完全稀釋市值 $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M 流通量 981,66M 981,66M 981,66M 總供應量 981 663 150,628524 981 663 150,628524 981 663 150,628524

Energy 的目前市值為 $ 2,26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13,96K。$NRG 的流通量為 981,66M，總供應量是 981663150.628524，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2,26M。