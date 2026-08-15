Emulites 今日價格

Emulites (EMULITES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EMULITES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EMULITES。

Emulites 目前市值在 $ 9,978.23 排名第 #-，流通供應量為 999.22M EMULITES。過去 24 小時內，EMULITES 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00466691，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EMULITES 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +6.40%。過去一天，總交易量達到 --。

Emulites（EMULITES）市場資訊

市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 流通量 999.22M 999.22M 999.22M 總供應量 999,221,389.700774 999,221,389.700774 999,221,389.700774

Emulites 的目前市值為 $ 9.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EMULITES 的流通量為 999.22M，總供應量是 999221389.700774，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.98K。