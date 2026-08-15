Empulser Enterprises 今日價格

Empulser Enterprises ($CPT) 今日實時價格為 $ 0.01973209，過去 24 小時內變化了 5.30%。目前 $CPT 兌 USD 的匯率為 $ 0.01973209 每 $CPT。

Empulser Enterprises 目前市值在 $ 138,123 排名第 #-，流通供應量為 7.00M $CPT。過去 24 小時內，$CPT 的交易價格在 $ 0.01873395（低點）和 $ 0.0204603（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.409879，而歷史最低價為 $ 0.01288804。

短期表現方面，$CPT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -48.20%。過去一天，總交易量達到 $ 1.84K。

Empulser Enterprises（$CPT）市場資訊

市值 $ 138.12K$ 138.12K $ 138.12K 成交量（24H） $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K 完全稀釋市值 $ 138.12K$ 138.12K $ 138.12K 流通量 7.00M 7.00M 7.00M 總供應量 6,999,985.849866 6,999,985.849866 6,999,985.849866

Empulser Enterprises 的目前市值為 $ 138.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.84K。$CPT 的流通量為 7.00M，總供應量是 6999985.849866，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 138.12K。