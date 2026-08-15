Emperor 今日價格

Emperor (EMPI) 今日實時價格為 $ 0.01098153，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 EMPI 兌 USD 的匯率為 $ 0.01098153 每 EMPI。

Emperor 目前市值在 $ 322,628 排名第 #-，流通供應量為 29.38M EMPI。過去 24 小時內，EMPI 的交易價格在 $ 0.01084011（低點）和 $ 0.01099876（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03145494，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EMPI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.46%。過去一天，總交易量達到 $ 146.29。

Emperor（EMPI）市場資訊

市值 $ 322.63K$ 322.63K $ 322.63K 成交量（24H） $ 146.29$ 146.29 $ 146.29 完全稀釋市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 29.38M 29.38M 29.38M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Emperor 的目前市值為 $ 322.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 146.29。EMPI 的流通量為 29.38M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.10M。